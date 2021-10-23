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الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات من الأراضي اللبنانية (صورة)

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الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات من الأراضي اللبنانية (صورة)
Reuters RONEN ZVULUN
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات من الأراضي اللبنانية"، مشيرا إلى أنه يتم التحقيق حول طبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة، وعما إذا كان "حزب الله" ساعد بها.

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وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في "تويتر": "قواتنا تحبط محاولة تهريب على الحدود مع لبنان بعد أن رصدت مساء أمس (الجمعة)، عددا من المشتبه فيهم بمنطقة مطلة، وتمكنت من العثور على مسدسين و21 علبة محملة، بنحو 9 كيلوغرامات من المخدرات، بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيقل".

وأضاف: "قواتنا تحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة وإن تمت بمساعدة حزب الله الإرهابي".

المصدر: RT

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