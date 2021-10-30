بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار بمحيط مطار عدن الدولي في اليمن
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أظهر مقطع فيديو متداول اللحظات الأولى التي تلت انفجارا وقع بمحيط مطار عدن الدولي في اليمن اليوم السبت.
ويظهر المقطع صعود ألسنة النيران من مكان الحادث، فيما دوت صفارات سيارات الإسعاف.
وكان مراسلنا أفاد بسماع دوي انفجار بمحيط المطار، لافتا إلى الانفجار وقع بالقرب من البوابة الخارجية للمطار.
كما أكد مراسلنا سقوط عدد من القتلى والجرحى "أغلبهم من أمن المطار" جراء الانفجار.
المصدر: RT
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