"الوطني الحر": الأزمة مع الخليج تتطلب من الجميع مراجعة ذاتية ويجب تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية

أبدى "التيار الوطني الحر" اللبناني أسفه الشديد إزاء الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين لبنان والدول الخليجية بسبب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

وأعرب "التيار الوطني الحر"، في بيان صدر عن اجتماع عقدته هيئته السياسية اليوم السبت برئاسة زعيم الحزب جبران باسيل، عن تطلعه إلى أن تكون العلاقات بين لبنان والسعودية خاصة ودول الخليج عامة "مبنية على أسس الاحترام المتبادل في سياق من التعاون المؤسساتي الدائم لصيانة المصالح المشتركة".

وجاء في البيان: "إن هذه "الأزمة الآخذة في التعمق تستوجب منا جميعا، لبنانيين وسعوديين ودولا عربية، القيام بمراجعة ذاتية، وبدء حوار صادق وصريح ومباشر، على قاعدة الأخوة وفي ضوء التحولات الكبيرة الحاصلة لتحقيق المصالحة الشاملة وتنقية العلاقات وتجديدها بما يؤدي الى مؤسستها واستقرارها ونموها، فلا يعود ‏للآراء أو المواقف الفردية أي تأثير سلبي عليها".

وشدد التيار على "وجود تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية التي لا علاقة له بها مع تمنيه الرفاه والأمان لكل الدول العربية وشعوبها"، لافتا إن ذلك لا يعفي لبنان من ضرورة "مراجعة كامل سياساته العربية بما يؤدي الى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من جانبه بغية تأطير هذه العلاقات وتفعيلها، على قاعدة احترام الذات واحترام الآخر".

ويأتي هذا البيان في وقت قررت فيه السعودية والبحرين والكويت طرد سفراء لبنان لديها، احتجاجا على التصريحات التي أدلى بها قرداحي قبل توليه الحقيقة الوزارية، إذ قال السعودية والإمارات "تعتديان على الشعب اليمني"، وإن الحوثيين "يمارسون الدفاع عن النفس".

المصدر: RT