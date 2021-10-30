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الملك سلمان يتعهد بمواصلة السعودية تزويد العالم بالطاقة النظيفة

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يتعهد بمواصلة السعودية تزويد العالم بالطاقة النظيفة
العاهل السعودي
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أعلن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أن المملكة تدعم الجهود الرامية إلى إمداد العالم بالطاقة النظيفة، متعهدا بدعم استقرار وتوازن أسواق الطاقة.

وقال الملك سالمان في كلمة له اليوم السبت، عبر الاتصال المرئي في قمة دول مجموعة العشرين، إن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات جائحة كورونا رغم بعض التعافي.

وأكد على أن السعودية مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم، مشيرا إلى أن المملكة تشارك دول العالم القلق من التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية.

يذكر أن مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى، بدأت اجتماعاتها التي تستمر يومين في العاصمة الإيطالية روما، وستركز القمة على مكافحة تغير المناخ، قبل قمة المناخ كوب26، وكذلك أزمة فيروس كورونا.

المصدر: عكاظ

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