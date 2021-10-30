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رسالة مبطنة من تركي آل الشيخ: السعودية وقيادتها وشعبها خط أحمر

أخبار العالم العربي

رسالة مبطنة من تركي آل الشيخ: السعودية وقيادتها وشعبها خط أحمر
تركي آل الشيخ
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وجه رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، تحذيرا للمتطاولين على بلاده.

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وقال آل الشيخ في تغريدة عبر صفحته في موقع "تويتر": "لا تحارش المملكة العربية السعودية أو السعودي، أوزن كلامك زين قبل تقوله، أو أفعالك، السعودية وقيادتها وشعبها خط أحمر".

وأضاف: "اللي ما يعرف حجمه الأيام تعلمه، والتاريخ قدامكم بدون ما أقول دول أو أشخاص. البلد محفوظة من رب السماء، ومن بعده قيادتها الحكيمة وشعبها الأبي".

وتأتي تصريحات آل الشيخ هذه وسط أزمة متصاعدة بين المملكة ولبنان، بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي (قبل تعيينه بهذا المنصب)، حول حرب اليمن، اعتبرتها السعودية مسيئة لها ولدول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

المصدر: RT

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