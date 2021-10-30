روسيا وتونس تمتنعان عن التصويت.. مجلس الأمن يمدد ولاية "المينورسو" في الصحراء الغربية عاما آخر

وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية "مينورسو" لمدة عام آخر.

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وأيد القرار 13 عضوا، فيما امتنعت روسيا وتونس عن التصويت.

وقررت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة استمرار عمل البعثة حتى 31 أكتوبر 2022.

وتأسست بعثة "مينورسو" العام 1991 بعد اتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية، لتنظيم استفتاء تقرير مصير المنطقة.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ديميتري بولانسكي، إن بلاده "امتنعت عن التصويت بسبب الطريقة التي قدم بها حامل القلم (الولايات المتحدة) مشروع القرار وعدم التفاته لملاحظتنا".

وأضاف عقب التصويت: "نأسف بشدة لعدم تمكن الوفود في هذه القاعة من أخذ ملاحظاتهم في الحسبان".

ورحب مجلس الأمن بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام إلى الصحراء، وحث على استئناف العملية السياسية.

ومدد المجلس مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء، معربا عن قلقه إزاء انهيار وقف إطلاق النار لعام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو، داعيا في الوقن نفسه إلى إحياء المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

ودعا القرار الجديد الأطراف إلى استئناف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط مسبقة، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.

المصدر: وكالات