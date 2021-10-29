المغرب يسجل 216 إصابة جديدة بكورونا و 6 وفيات

سجلت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، 216 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 945720 حالة، فيما بلغت الوفيات 14660.

يذكر أن الحكومة المغربية كانت قد قررت أمس الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد لمدة شهر حتى 30 أغسطس المقبل.

المصدر: وكالات