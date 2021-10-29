الأردن.. 16 وفاة و1454 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم الجمعة، عن تسجيل 16 وفاة و1454 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

ووفق وزارة الصحة، ارتفع عدد الوفيات بكورونا في المملكة إلى 11016 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 859796 حالة.

فيما بلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 573 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 828528، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة 20252.

المصدر: وزارة الصحة الأردنية