شاهد.. مصور ألماني يكشف صدفة مشاركة الأردن سرا في تدريبات "العلم الأزرق" الإسرائيلية

نشر مصور ألماني في الإنترنت لقطات تؤكد على ما يبدو مشاركة الأردن سرا في تدريبات "العلم الأزرق" الجوية التي نفذتها إسرائيل بمشاركة عدد من الدول.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة أن المصور العسكري الألماني، فالك بيرفالد، نشر على حسابه في تطبيق "انستغرام" صورتين تظهر إحداهما مقاتلة من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الأردني على مهبط في قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية، بالتزامن مع إقلاع مقاتلة فرنسية من نوع "رافال" خلفها.

ووثقت الصورة الثانية لحظة إقلاع المقاتلة الأردنية من القاعدة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن بيرفالد حذف لاحقا هاتين الصورتين، لكن تم تداولهما على نطاق واسع من قبل نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للتقرير، تؤكد الصورتان مشاركة الأردن في تدريبات "العلم الأزرق" سرا، وذلك بعد ورود ادعاءات غير مؤكدة عن مشاركة المملكة في هذه التدريبات في عامي 2017 و2019.

ووفقا للبيانات الإسرائيلية الرسمية، شاركت هذا العام ثماني دول في تدريبات "العلم الأزرق" التي انطلقت في 14 أكتوبر واختتمت أمس.

Officially there were eight participating nations in this year's iteration of Exercise Blue Flag including the host Israel, but unbeknownst to most there was a ninth participant, Jordan. Participating with their newest Tape 6.5 MLU Vipers. 📸 fotofalk77 on Instagram. pic.twitter.com/uBPCuPvO4I — Abd Nav (@AbdNav2K2) October 29, 2021

وزار قائد سلاح الجو الإماراتي، إبراهيم ناصر محمد العلوي، إسرائيل مؤخرا بزيارة هي الأولى من نوعها لمتابعة جزء من تدريبات "العلم الأزرق".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"