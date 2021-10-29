تيار "المستقبل" اللبناني ينتقد بشدة دفاع "حزب الله" عن تصريحات جورج قرداحي بشأن اليمن

أصدر تيار "المستقبل" في لبنان بيانا شديد اللهجة، انتقد فيه "تطاول حزب الله على الأشقاء العرب وتعريضه مصالح لبنان للخطر".

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وجاء في البيان أنه "بعد ساعات على بيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وإعلانه التبرؤ من الكلام المشين لوزير الإعلام جورج قرداحي بحق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أتحفنا حزب الله بمطالعة دفاعية عن الوزير المتذاكي، ضمنها هجوما عنيفا على المملكة ودول الخليج العربي".

وأضاف البيان أن اللبنانيين "اعتادوا على هذه اللغة من حزب الله، بمثل ما اعتادوا على خروجه عن مقتضيات المصلحة الوطنية وإصراره على وضع لبنان في خانة العداء لأشقائه، كرمى لعيون أولياء أموره في طهران".

وتابع أن "حزب الله يعطي نفسه حقوقا في تعطيل مجلس الوزراء وتعليق اجتماعاته والتلويح بمئة ألف مقاتل لخدمة الأجندة الإيرانية، ويستكثر على بعض اللبنانيين الدعوة إلى استقالة وزير استعان بمواهبه الإعلامية لتعريض علاقات لبنان بـشقائه العرب لأشد المخاطر.

واعتبر التيار بيان "حزب الله" الأخير "خروجا كاملا على الأصول وتعديا على مقام رئاسة الحكومة وموقفها ومحاولة رخيصة لاختصار السيادة الوطنية بمواقف عشوائية صدرت عن مسؤول غير مسؤول في الدولة اللبنانية".

وكان "حزب الله" أشاد بـ "الموقف الشجاع والشريف" الذي اتخذه وزير الإعلام جورج قرداحي بخصوص اليمن، والذي قوبل بردود فعل متباينة.

المصدر: RT