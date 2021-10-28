"حزب الله" يشيد بموقف جورج قرداحي "الشجاع والشريف"

أشاد "حزب الله" اللبناني بـ "الموقف الشجاع والشريف" الذي اتخذه وزير الإعلام جورج قرداحي بخصوص اليمن، والذس قوبل بردود فعل متباينة.

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وقال الحزب في بيان إن موقف قرداحي جاء "دفاعا عن شعب اليمن المظلوم".

وأضاف الحزب أنه يرفض بشكل قاطع أي "دعوة إلى إقالة الوزير قرداحي أو دفعه إلى الاستقالة"، ووصف تلك الدعوات بأنها "اعتداء سافر على لبنان وكرامته وسيادته".

وفي البيان الذي نشره موقع "المنار"، ندد الحزب بمواقف بعض السياسيين اللبنانيين الذين وصفهم بالمأجورين، وكذلك "ببعض الإعلاميين ووسائل الإعلام اللبنانية التي شاركت في هذه الحملة المدفوعة الثمن".

المصدر: RT