"حزب الله": إدراج السعودية لـ"القرض الحسن" على قائمة الإرهاب عدوان على لبنان

استنكر "حزب الله" اللبناني بشدة قرار السعودية إدراج جمعية "القرض الحسن" المالية التابعة له على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأعرب "حزب الله" اليوم الخميس في بيان نشرته قناة "المنار" عن إدانته للإجراء السعودي، واصفا إياه "عدوانا على لبنان" و"تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية اللبنانية".

وشدد "حزب الله" على أن القرار السعودي يمثل "انصياعا ‏ذليلا للإدارة الأميركية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني"، مضيفا: "هذا القرار المرفوض لا يقدم ولا يؤخر في عمل هذه ‏المؤسسة الإنسانية التي كرست نفسها لخدمة الفقراء والمحتاجين وذوي ‏الدخل المحدود وعموم الشعب اللبناني".

المصدر: "المنار"