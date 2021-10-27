السعودية تصنف جمعية "القرض الحسن" اللبنانية كيانا إرهابيا
أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية عن تصنيف جمعية "القرض الحسن" المالية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني كيانا إرهابيا.
وأوضحت رئاسة أمن الدولة في بيان نشرته على حسابها عبر "تويتر" أن تصنيف جمعية "القرض الحسن" ومقرها لبنان "كيانا إرهابيا"، جاء لارتباطها بأنشطة داعمة لـ"حزب الله" الذي تصنفه السعودية "تنظيما إرهابيا".
تُصنّف السعودية جمعية: (القرض الحسن) كيانًا إرهابيًا. pic.twitter.com/tB0ZofHaE9— رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) October 27, 2021
وأضافت أن الجمعية تعمل على إدارة أموال الحزب وتمويله بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية.
وتابعت أن المملكة ستواصل العمل على مكافحة "الأنشطة الإرهابية" لحزب الله، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين، لاستهداف مصادر الدعم المالي للحزب، سواء كانوا أفرادا أو كيانات للحد من أنشطته "الإرهابية والإجرامية".
المصدر: RT
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