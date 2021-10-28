الأردن يسمح باستيراد اللحوم من باكستان

سمح الأردن الخميس، باستيراد اللحوم من 3 مسالخ باكستانية معتمدة وفق ما أعلنته وزارة الزراعة الأردنية.

ونقل موقع "عمون" المحلي عن مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للاستثمار والتجارة عبد الرزاق داوود قوله إن الحكومة الأردنية أعطت الضوء الأخضر لثلاثة مسالخ باكستانية لتصدير اللحوم إلى الأردن، كما سمحت بتصدير لحوم البقر والأغنام والماعز والجمال إليها من باكستان.

وحث مساعد رئيس الوزراء الباكستاني التجار في بلاده على الاستفادة من السوق الأردني، إضافة إلى البحث عن فرص في قطاعات أخرى مثل البطاطا والمانجو والبصل لتنويع الصادرات من باكستان.

المصدر: "عمون"