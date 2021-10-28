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مصر.. مراكز إصلاح وتأهيل جديدة ستؤدي إلى غلق 25% من السجون

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مصر.. مراكز إصلاح وتأهيل جديدة ستؤدي إلى غلق 25% من السجون
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أكد مساعد وزير الداخلية المصري طارق مرزوق، أنه سيتم تشييد مراكز إصلاح وتأهيل خارج الكتل السكانية كبديل عن السجون العمومية، ما سيؤدي إلى غلق 12 سجنا بنسبة 25% من إجمالي السجون.

وأوضح أنه بدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل – وادي النطرون والذي سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا يمثلون 25% من إجمالي عدد السجون العمومية فى مصر، وهم "استئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومي – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومي".

المصدر: "اليوم السابع"

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