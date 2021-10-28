قطر تطلق خطة عمل وطنية خاصة بتغير المناخ

أطلقت قطر خطة عمل وطنية خاصة بتغير المناخ تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030.

وتشمل الخطة أيضا خفض "كثافة الكربون" في منشآت الغاز الطبيعي المسال القطرية بنسبة 25 بالمئة بحلول نفس العام.

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يذكر أن قطر، استحدثت في وقت سابق من الشهر الحالي وزارة جديدة في حكومتها تختص بشئون البيئة وتغير المناخ.

المصدر: رويترز