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بالفيديو.. أمير قطر يقلب ردائه على الملأ ويرتديه بالمقلوب!

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. أمير قطر يقلب ردائه على الملأ ويرتديه بالمقلوب!
تميم بن حمد يقلب ردائه بعد صلاة الاستسقاء
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أدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مصلى الوجبة بالعاصمة الدوحة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يقوم خلاله أمير قطر بقلب ردائه ولبسه بالمقلوب، بعد الانتهاء من الصلاة. وذلك اقتداء بالرسول محمد، ويستحب للإمام والمأموم تحويل الرداء في الاستسقاء.

وفي وقت سابق، قال الديوان الأميري إن تميم دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء البلاد، تضرعا إلى الله في طلب نزول الغيث.

المصدر: RT

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