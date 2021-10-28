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بلينكن يؤكد للمهدي إدانة بلاده للوضع في الخرطوم

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بلينكن يؤكد للمهدي إدانة بلاده للوضع في الخرطوم
Reuters
السودان - أرشيف
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مكالمة هاتفية مع نظيرته السودانية مريم المهدي، إدانة بلاده لاستيلاء الجيش على السلطة في السودان.

وأشار بيان عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "بلينكن أجرى المحادثة من أجل الاطلاع على آراء نظيرته السودانية حول الخطوات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة لدعم شعب السودان في دعوته للانتقال إلى الديمقراطية بقيادة المدنيين".

وأضاف: "وزير الخارجية أكد أن واشنطن تدين استيلاء الجيش على السلطة، ودعا إلى الإفراج الفوري عن القادة المدنيين".

واعتقل الجيش السوداني رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل أن أطلق سراحه لاحقا.

وأقال رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان السلطات العليا وأعلن حالة الطوارئ استجابة من الجيش لثورة الشباب، كما علق عددا من مواد الإعلان الدستوري الذي حدد الفترة الانتقالية في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

المصدر: "تاس"

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