روسيا تعرب عن قلقها لاستمرار الغارات الإسرائيلية على سوريا

أكد النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، أن موسكو "تتابع بقلق التقارير التي تتحدث عن غارات جوية إسرائيلية متواصلة غير مشروعة على سوريا".

وأضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا، أن "خطر تصعيد التوتر لا يزال ماثلا في الأراضي السورية الخارجية عن سيطرة الحكومة".

وتابع: "مخاطر تصعيد التوتر مستمرة في المناطق غير الخاضعة للحكومة السورية في إدلب وشرق الفرات والتنف"، مشيرا إلى أن الوضع العسكري السياسي في سوريا "مستقر بشكل عام".

وختم بالقول: "نود أن نعيد التأكيد على أهمية تعزيز الحوار السوري الداخلي من أجل استعادة وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها واستقلالها".

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مطلع الأسبوع الجاري، الوضع في سوريا والمنطقة.

المصدر: RT