حميميم: المسلحون نفذوا 10 هجمات في إدلب شمال سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي جماعة "جبهة النصرة" نفذوا 10 هجمات في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.

وجاء في بيان للمركز، أن "اليوم الماضي شهد تسجيل 10 هجمات من مواقع يسيطر عليها عناصر (جبهة النصرة) في منطقة وقف التصعيد، حيث تم تسجيل 7 هجمات في محافظة إدلب، وهجومين في محافظة حلب، وهجوما واحدا في محافظة اللاذقية".

من جهته، قال النائب الأول لسفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا، إن "خطر تصعيد التوتر لا يزال قائما في الأراضي السورية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة".

المصدر: RT