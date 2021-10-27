كوسوفو تفرض عقوبات على شركة و7 أشخاص لـ"صلاتهم بحزب الله اللبناني"

فرض إقليم كوسوفو عقوبات على سبعة رجال أعمال محليين وشركة بسبب "صلاتهم بحزب الله اللبناني".

ويتزامن القرار مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على "حزب الله" الممثل بكتلة برلمانية بمجلس النواب اللبناني.

وقالت السلطات الكوسوفية غير المعترف بها دوليا إن "أصول الأشخاص السبعة وشركة العقارات جمدت"، مشيرة إلى أن "الأشخاص السبعة لا يستطيعون مغادرة البلاد أو تلقي الأموال من أفراد أو شركات أخرى من كوسوفو".

وأقامت كوسوفو علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في وقت سابق من العام الجاري بعد قمة بين كوسوفو وصربيا عقدت في البيت الأبيض في سبتمبر 2020.

وبعدها بشهر، افتتحت سفارتها في القدس، وكانت أول دولة أوروبية بأغلبية مسلمة تقدم على مثل هذه الخطوة.

المصدر: "أسوشيتدبرس"