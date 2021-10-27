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الخارجية السعودية تستدعي سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات قرداحي

أخبار العالم العربي

الخارجية السعودية تستدعي سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات قرداحي
Globallookpress
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أكدت الخارجية السعودية أنها استدعت سفير بيروت لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على التصريحات المدوية والمثير للجدل التي جاءت على لسان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

يتبع..

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