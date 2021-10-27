الخارجية السعودية تستدعي سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات قرداحي

أكدت الخارجية السعودية أنها استدعت سفير بيروت لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على التصريحات المدوية والمثير للجدل التي جاءت على لسان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وزارة الخارجية تستدعي سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بعد التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن pic.twitter.com/YbdnWxBJnz — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 27, 2021

يتبع..