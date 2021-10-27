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لبنان.. الاعتداء على نقاط تابعة للجيش شمالي البلاد (فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. الاعتداء على نقاط تابعة للجيش شمالي البلاد (فيديو)
Reuters
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أفادت وسائل اعلام لبنانية، بأن شبانا من منطقة بحربعاره في وادي خالد العكارية شمالي البلاد، اعتدوا على نقطة حراسة تابعة للجيش اللبناني محاولين إضرام النار بعدد من الغرف.

وكانت اشتباكات اندلعت بين الجيش اللبناني ومجموعة من المهربين في وادي خالد، يوم أمس الثلاثاء، أدت إلى سقوط قتيلين و3 جرحى بجروح خطرة، وذلك بعد أن داهم الجيش منازل مطلوبين في جرم تهريب أشخاص في بلدة المقيبلة - وادي خالد في عكار.

هذا وأعلن الجيش اللبناني أنه "بتاريخ 26/10/2021، تمكنت دورية من الجيش من إحباط عملية تهريب أثناء محاولة عدد من المهربين إدخال مجموعة من السوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية في بلدة المقيبلة في وادي خالد - عكار. وقد تعرضت الدورية إلى إطلاق نار فردت بالمثل، ما أدى إلى إصابة مهربَين اثنين من آل شيحان نقلا إلى المستشفى للمعالجة وما لبثا أن فارقا الحياة، فيما فر السوريون وباقي المهربين باتجاه الأراضي السورية. وقد بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية + RT

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