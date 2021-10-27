مصادر إعلامية: الحوثيون يسيطرون على مديرية جبل مراد في محافظة مأرب بعد اتفاق مع القبائل

قالت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، إن جماعة "أنصار الله" الحوثية سيطرت على مديرية جبل مراد في محافظة مأرب اليمنية بعد اتفاق مع القبائل.

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وأفاد مراسل RT في اليمن، بأن الحوثيين سيطروا على مديرية الجوبة في محافظة مأرب بشكل كامل.

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، تمكنت أمس الثلاثاء، من السيطرة على مركز مديرية الجوبة الاستراتيجية في محافظة مأرب.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في وقت سابق، عن "تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين في شبوة وتحرير مديريتي حريب والعبدية وأجزاء من مديريتي جبل مراد والجوبة في مأرب"، لافتا إلى أن "إجمالي ما تم تحريره خلال عملية ربيع النصر 3200 كيلومتر مربع".

المصدر: RT