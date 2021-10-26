الحوثيون يسيطرون على مركز مديرية الجوبة الاستراتيجية في محافظة مأرب
Reuters Khaled Abdullah
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تمكنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على مركز مديرية الجوبة الاستراتيجية في محافظة مأرب.
وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، قد أعلن في وقت سابق، عن "تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين في شبوة وتحرير مديريتي حريب والعبدية وأجزاء من مديريتي جبل مراد والجوبة في مأرب"، لافتا إلى أن "إجمالي ما تم تحريره خلال عملية ربيع النصر 3200 كيلومتر مربع".
المصدر: RT
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