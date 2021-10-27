بيع 4 صقور بـ339 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي الثاني - فيديو

واصل مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، والذي ينظمه النادي بمقره بملهم في العاصمة الرياض، بإقامة الليلة الـ20، نشاطاته حيث بيعت 4 صقور بمبلغ 339 ألف ريال.

وتفصيلا: "جاءت انطلاقة الليلة مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح شرق عرعر للطواريح فهد محمد الجهني ومشعل جابر المطرفي ومشاري عدنان المضياني وعبدالله تركي المضياني وهادي عدنان المضياني، وتم بيعه بمبلغ 81 ألف ريال".

وتايع: "كان الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الذيبية - القصيم للطواريح سلطان عيسى الحربي ومحمد مسعد الحربي وإبراهيم مسعد الحربي وهليل عيسى الحربي، وتم بيعه بمبلغ 58 ألف ريال".

واستمرت الإثارة بالصقر الثالث شاهين فرخ طرح الصمان للطاروحين غلاب ملفي المطيري وسلطان عبدالله الحداري، وتم بيعه بمبلغ 100 ألف ريال.

واختتم المزاد بالصقر الرابع شاهين فرخ طرح رفحاء للطاروحين بنيان الشمري وعودة الشمري، وتم بيعه بمبلغ 100 ألف ريال.

بيع 4 صقور بـ 339 ألف ريال في الليلة الـ 20 لـ #مزاد_نادي_الصقور_السعودي الثاني.#واس_عامpic.twitter.com/Ca2mlhnfbx — واس العام (@SPAregions) October 26, 2021



ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث تستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق "الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية" مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده أو شبكة) في كل منطقة، ويتم فحص الطير وتوثيق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لملاك الصقور إلى مقر المزاد، ثم يتم إصدار شهادة تصدير للصقر بعد بيعه، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

المصدر: "واس" + "سبق"