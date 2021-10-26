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بلينكن يتصل بحمدوك ويرحب بإطلاق سراحه

أخبار العالم العربي

بلينكن يتصل بحمدوك ويرحب بإطلاق سراحه
Reuters SARAH MEYSSONNIER
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن اتصل برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء الثلاثاء، ورحب بإطلاق سراحه.

وأضافت وزارة الخارجية أن بلينكن يجدد دعوته للعسكريين السودانيين إلى إطلاق سراح كافة القادة المدنيين المعتقلين.

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وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في وقت سابق من يوم الثلاثاء عن عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منزله.

ويأتي ذلك بعد سيطرة العسكريين على السلطة واحتجاز عدد من المسؤولين المدنيين في الحكومة، وإعلانهم حالة الطوارئ في البلاد.

المصدر: رويترز

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