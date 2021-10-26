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التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي

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التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي
Reuters
المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون في اليمن حاولت استهداف مطار أبها الدولي في المملكة.

وقال بيان صادر عن التحالف، إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مدينة نجران".

وشددت على أنه "سنتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية، وأن عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأكدت قيادة التحالف في وقت سابق تدمير موقع لحركة "أنصار الله" الحوثية، في مدينة الجوف في اليمن يستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيرة.

وأشارت إلى استهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة باللحيه في محافظة الحديدة باليمن، مما أدى إلى تدمير 3 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة.

المصدر: "واس"

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