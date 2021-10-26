خبير: احتمالات انهيار "سد النهضة" واردة وتشكل خطرا على السودان ومصر

قال خبير مصري إن انهيار سد النهضة سيكلف الدولة المصرية، حيث أنه في حال انهياره سيشكل خطرا على دولة السودان، وستصل المخاطر إلى السد العالي في مصر.

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وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة عباس شراقي عبر فضائية "TeN"، أن "مخاطر انهيار سد النهضة كبيرة" وأشار إلى أنه في حال انهيار السد "سيكون فناء للشعب السوداني الذي يعيش على النيل الأزرق، ولن يتضرر إثيوبي واحد".

وأوضح أن "المخاطر المحتملة لانهيار سد النهضة تتوقف على توقيت انهياره وسعة ملء سد النهضة، وأيضا سعة ملء السد العالي" ولفت إلى أن السد يبعد 2000 كيلو متر عن السد العالي.

وقال شراقي إن "السد العالي قادر على تخزين 162 مليار متر مكعب، وفيه مفيض يمكن توسعته لتمرير مليار متر مكعب، حيث إن لدينا قناة جانبية للسد العالي لم يتم استخدامها حتى الآن".

وأشار إلى أنه يتم الآن دراسة تطوير "مفيض توشكى، والاستفادة من هذه المياه في المنخفضات"، وأن "مخاطر انهيار سد النهضة في ظل غياب المعلومات الكافية لا تزال قائمة".

المصدر: "المصري اليوم"