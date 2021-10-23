وزير الخارجية الجزائري: ملف سد النهضة معقد وبه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود
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أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريح لـRT يوم السبت، أن ملف سد النهضة الإثيوبي معقد وبه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود.
وقال لعمامرة إن الاتصالات متواصلة والدول الثلاث قطعت أشواطا نحو الحل.
وشدد على أن بلاده ليست في تنافس مع الجهود الإفريقية الرامية لحل مشكلة سد النهضة.
وتابع لعمامرة قائلا: "آن الأوان لممارسة دبلوماسية هادئة للوصول إلى حل".
المصدر: RT
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