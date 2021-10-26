ليبيا.. ضبط مروجين للمخدرات بحوزتهما 69 ألف قرص من حبوب الهلوسة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ليبيا القبض على مروجين اثنين للمخدرات، الأول بمدينة طرابلس، والثاني بمدينة زليتن وبحوزتهما حوالي 69 ألف قرص من حبوب الهلوسة.

وأفادت الإدارة العامة بأنه بعد ورود معلومات حول مشتبه به بمدينة زليتن يقوم بجلب وترويج المخدرات وبكميات كبيرة داخل المدينة ومدن أخرى كلفت إحدى فرق التحري للتأكد من صحة المعلومات، وبعد التأكد عمل فريق التحري على اختراق المتهم عن طريق أحد المصادر والذي تمكن من عقد اتفاق معه على شراء كمية من الأقراص التي يقوم بترويجها، ليتمكن الفريق من إعداد كمين له داخل مدينة طرابلس ويتم ضبطه متلبسا بالاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

وقالت إنه بعد التحقيق معه تمكن أعضاء التحري من ضبط شخص آخر بمدينة زليتن وبحوزته باقي الكمية، لتتخذ في حقهم الإجراءات القانونية ويحالوا إلى الجهات المختصة.

RT

المصدر: RT