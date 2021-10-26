مصر.. الجيش الثالث الميداني ينفذ مشروعا تكتيكيا

شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية محمد فريد إحدى مراحل المشروع التكتيكى الذى تنفذة إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني.

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وتضمنت المرحلة عرضا لملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة، أظهر المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وإستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.

وناقش الفريق فريد القوات المسلحة القادة والضباط المشاركين فى المشروع على كافة المستويات فى القرارات المتخذه، كما إستمع لعدد من الأسئلة والإستفسارات والتى أجاب عليها مخططى ومنفذى المشروع.

المصدر: RT