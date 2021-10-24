الجيش المصري ينظم مسابقة لاختيار اسم للعاصمة الإدارية الجديدة

نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية مسابقة يشارك فيها المصريون بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم للعاصمة الإدارية، وصياغة جملة دعائية وتصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة لها.

وقالت الهيئة إن التصميم يجب أن يعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة والنهوض بالمجتمع من خلال العلم والفن والابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة.

وأكدت أن القوات المسلحة حريصة على الاستفادة من إبداعات أبناء الشعب المصري في المشروعات القومية التي تشرف على تنفيذها، ومن بينها الإستعدادات لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.

وأفادت أيضا بأنها تهدف لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في البناء والتطوير لتحقيق نهضة شاملة في شتى المجالات.

وقالت إن المشاركة في هذه المسابقة متاحة عبر موقع www.egbranding.eg الإلكتروني حصرا، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال المقترحات، الخميس الموافق للـ18 من نوفمبر القادم.

وسوف يتم فحص وفرز وتقييم جميع الأعمال في إطار لجنة تضم نخبة من الخبراء والمفكرين والأدباء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية