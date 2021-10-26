سوريا.. وفاة العميد "أديب الجرف" بطل الجمهورية وأحد رموز "حرب تشرين"

توفي العميد الطيار الحربي أديب الجرف، وهو أحد الضباط المعروفين بأداء متميز في "حرب تشرين" التي خاضتها سوريا ومصر ضد إسرائيل.

شخصيات سورية، إضافة إلى أسرته، نعت الراحل الذي قضى بعد إصابته بكورونا.

كرم الرئيس الراحل حافظ الأسد، الجرف، ومنحه وسام "بطل الجمهورية" عام 1973 بعدما أسقط 7 طائرات إسرائيلية، في "حرب تشرين"، وكان آنذاك برتبة نقيب.

كذلك منح وسام الشجاعة، ووسام الإخلاص.

من مواليد مدينة السلمية عام 1946، وهو أب لثلاثة أبناء.

وزير الزراعة الأسبق نور الدين منى نشر في صفحته عبر "فيسبوك" صورة حديثة للجرف:

صفحة القدرات العسكرية السورية نعت الراحل، وكتبت بعض جوانب سيرته الشخصية:

المصدر: RT