المغرب.. تسجيل صوتي لـ"استغلال المواطنات" يثير احتجاجات

أثار تسجيل في المغرب احتجاجات واسعة، لكونه يوثق كلام بين شخصين ينويان استغلال المواطنات جنسيا، بعد حصولهم على معلومات عنهن من خلال عملية تنظيم عملية التلقيح.

وذكرت مصادر لموقع "هسبريس" أن التسجيل الصوتي يبرز استغلال المشتبه فيهما لموقعهما أثناء تنظيم عملية التلقيح بالمركز الصحي الجماعي لأولاد يوسف، عبر استعمال المعطيات الشخصية للمواطنات (أرقام الهواتف) ومحاولة استغلالهن جنسيا، وهو ما أثار غضب العشرات من المواطنين وسخطهم العارم.

وأكدت المصادر أن التسجيل الصوتي عرف انتشارا واسعا لدى ساكنة جماعة أولاد يوسف، وأنه يتحدث عن مكان يحتمل أن أحد المشتبه فيهما كان يبتغي استغلاله لممارسة نزواته.

يشار إلى أن التسجيل الصوتي تسبب، يوم أمس الاثنين، في تنظيم مسيرة بشوارع جماعة أولاد يوسف ووقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة ذاتها، طلبا في رحيل المشتبه فيهما في حالة تورطهما، مع فتح تحقيق عاجل في مدى صحة الشريط، وذلك من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

المصدر: "هسبريس"