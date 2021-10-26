مراسلنا: اجتماع بين الرئيس العراقي و"الإطار التنسيقي" بشأن نتائج الانتخابات

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن اجتماعا يعقد حاليا بين الرئيس العراقي برهم صالح و"الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية وفصائل شيعية في بغداد.

وذكر مراسلنا، أن صالح يحتضن اجتماعا الآن في قصر السلام ببغداد يضم "الإطار التنسيقي" لبحث الاحتجاج الذي تقوم به على نتائج الانتخابات.

وأضاف، أن الاجتماع حضره الرئيس العراقي وزعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم، ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري وقيادات سياسية أخرى.

المصدر: RT