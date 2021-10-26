انتخاب حسن بن عبد الله الغانم رئيسا لأول برلمان منتخب في قطر

فاز حسن عبد الله الغانم، اليوم الثلاثاء، برئاسة أول برلمان منتخب في قطر بعد حصوله على 37 صوتا فيما تحصل منافسه على رئاسة البرلمان مبارك الكواري على 13 صوتا فقط.

انتخاب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيسا لمجلس الشورى. #قنا#مجلس_الشورى_القطريpic.twitter.com/MfJtUgw1tu — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 26, 2021

وشغل حسن عبد الله الغانم، منصب وزير العدل من سنة 2000 إلى 2012، وشغل بعد ذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية في قطر.

ونظمت قطر في بداية أكتوبر الجاري أول انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى، حيث تنافس 234 مرشحا من بينهم 28 امرأة، على 30 مقعدا نيابيا.

ويتألف مجلس الشورى من 45 عضوا، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام المباشر وذلك في 30 دائرة انتخابية، في حين يعين أمير البلاد الأعضاء الـ15 الآخرين.

المصدر: RT + وكالات