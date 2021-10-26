أمير قطر مفتتحا أعمال أول مجلس شورى منتخب: لن نسمح بالقبلية والعصبيات البغيضة التي تستخدم للهدم

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال افتتاح جلسة الانعقاد لأول مجلس شورى منتخب، إن بلاده لن تسمح بالقبلية والعصبيات البغيضة التي يمكن استخدامها للعبث والهدم.

افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى https://t.co/Q0wUim81Mv — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 26, 2021