 
مباشر
عاجل
أمير قطر مفتتحا أعمال أول مجلس شورى منتخب: لن نسمح بالقبلية والعصبيات البغيضة التي تستخدم للهدم

أمير قطر مفتتحا أعمال أول مجلس شورى منتخب: لن نسمح بالقبلية والعصبيات البغيضة التي تستخدم للهدم

أخبار العالم العربي

أمير قطر مفتتحا أعمال أول مجلس شورى منتخب: لن نسمح بالقبلية والعصبيات البغيضة التي تستخدم للهدم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rl96

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال افتتاح جلسة الانعقاد لأول مجلس شورى منتخب، إن بلاده لن تسمح بالقبلية والعصبيات البغيضة التي يمكن استخدامها للعبث والهدم.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا