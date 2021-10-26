وسائل إعلام: انقطاع جميع الاتصالات في السودان

نقلت وكالة "رويترز" عن قناة "الحدث" أن "جميع الاتصالات في السودان انقطعت"، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من انقلاب الجيش على حكومة عبد الله حمدوك.

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وأشارت "رويترز" إلى أنه لم يصدر تأكيد رسمي بشأن انقطاع الاتصالات للحظة كتابة الخبر.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن السفارة الروسية لدى الخرطوم، أمس الاثنين، أن جميع الخدمات المتعلقة بالإنترنت والاتصالات الهاتفية تم حجبها.

المصدر: "رويترز" + "نوفوستي"