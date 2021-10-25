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بغداد.. اعتقال 4 أشخاص حاولوا قطع أحد الطرق

أخبار العالم العربي

بغداد.. اعتقال 4 أشخاص حاولوا قطع أحد الطرق
Reuters Thaier al-Sudani
القوات الأمنية في أحد شوارع بغداد - أرشيف
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أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال 4 أشخاص حاولوا قطع أحد الطرق شرقي العاصمة بغداد.

وقالت القيادة إنه "طالما تؤكد قيادة عمليات بغداد بمشروعية التظاهر السلمي وهو حق كفله الدستور العراقي، ولكن بإتباع الطرق الرسمية لممارسة هذا الحق".

وأضافت: "وردت معلومات تفيد بوجود 4 أشخاص يستقلون دراجة نارية من نوع (تك توك) نيتهم قطع الطريق بواسطة حرق إطارات كانوا يحملونها معهم وذلك في ساحة وهران ضمن قاطع مدينة الصدر شرقي بغداد".

وتابعت: "تم اعتقالهم من قبل قوة في اللواء 42 فرقة المشاة 11 وتسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

المصدر: "السومرية نيوز"

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