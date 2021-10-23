مراسلنا: انتشار أمني مكثف حول وداخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية العراقية انتشرت بشكل مكثف حول المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

وذكر مراسلنا، أن الفرقة الخاصة وقوات أخرى، عززت وجودها داخل وفي محيط المنطقة الخضراء، كما انتشرت دبابات ومدرعات في ذات الأماكن.

وأضاف، أن إجراءات أمنية مشددة اتخذت لمنع أي محاولات لاقتحام المنطقة من قبل موالين لأحزاب وفصائل شيعية مسلحة رفضت نتائج الانتخابات الأخيرة.

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وأشار إلى أن المعتصمين الذين حاولوا اقتحام المنطقة قبل قليل، انسحبوا إلى مسافات بعيدة عن القوات الأمنية.

المصد: RT