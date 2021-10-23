مراسلنا: معتصمون معترضون على نتائج الانتخابات العراقية يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق بأن معتصمين معترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة يحاولون الآن اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

وذكر مراسلنا أن العشرات من المعتصمين الموالين لتحالف "الفتح" تدافعوا مع القوات الأمنية العراقية على أسوار المنطقة الخضراء وحاولوا اقتحامها.

وأضاف أن المعتصمين عززوا تواجدهم مساء اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وهددوا بالدخول إلى المنطقة الخضراء والوصول إلى مقر مفوضية الانتخابات.

وتضم المنطقة الخضراء مقار حكومية أبرزها رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان، بالإضافة إلى سفارة الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة.

المصدر: RT