الإعلام الإسرائيلي: رحلة جوية مباشرة من السعودية تهبط في إسرائيل مساء اليوم
Reuters
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ذكرت صحفية "جيروزاليم بوست" نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن رحلة جوية مباشرة من الرياض ستهبط في مطار بن غوريون بتل أبيب مساء اليوم الاثنين.
وحسب التقرير، فإن الرحلة ستنفذها طائرة (A6-AIN) 737 VIP تابعة لشركة "رويال جيت" الإماراتية.
ولم تورد الصحيفة مزيدا من التفاصيل حول الموضوع.
المصدر: "جيروزاليم بوست"
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