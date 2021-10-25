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مصر تسجل 886 إصابة و43 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 886 إصابة و43 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
العاصمة المصرية القاهرة - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة المصرية الأحد تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة، مقارنة مع 881 إصابة و47 وفاة السبت.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي مصابي كورونا في البلاد بلغ 324619، منهم 274007 حالات تم شفاؤها و18285 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"

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