مصر تسجل 886 إصابة و43 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkww
أعلنت وزارة الصحة المصرية الأحد تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة، مقارنة مع 881 إصابة و47 وفاة السبت.
وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي مصابي كورونا في البلاد بلغ 324619، منهم 274007 حالات تم شفاؤها و18285 حالة وفاة.
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.