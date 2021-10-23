مصر تسجل 881 إصابة و47 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية السبت تسجيل 881 إصابة و47 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 323733 حالة، منها 273154 حالة تم شفاؤها، و18242 وفاة.

وأضافت أن 649 شخصا تعافوا من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 273154.

المصدر: وزارة الصحة المصرية