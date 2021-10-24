العثور على المصريين المختفين في ليبيا

أكد مصدر مصري مطلع أن المصريين المختفين في ليبيا منذ أكثر من أسبوعين، تم العثور عليهم لدى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي.

وقال إنه "تواصل مع رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية، وتم الإفراج عنهم"، مشيرا إلى أن "عددهم 18 شخصا دخلوا إلى ليبيا بصورة غير شرعية".

وأضاف أن المصريين وصلوا إلى القاهرة يوم أمس"، مؤكدا أن "جميعهم من سوهاج ومن أبناء الديانة المسيحية.

وأعلن عن اختفاء 18 مواطنا مصريا في ليبيا منذ نحو أسبوعين، وجاءت المعلومات بأن "جميعهم من محافظة سوهاج، وأن معظمهم من قرية عرابة أبو عزيز".

المصدر: "القاهرة 24"