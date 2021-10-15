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مصر.. اختفاء 16 مواطنا في ظروف غامضة في ليبيا من محافظة واحدة

أخبار العالم العربي

مصر.. اختفاء 16 مواطنا في ظروف غامضة في ليبيا من محافظة واحدة
Globallookpress
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كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، اختفاء 16 مصريًا في ليبيا، مشيرًا إلى أن جميع المختفين من محافظة سوهاج، وأن معظمهم من قرية عرابة أبو عزيز بسوهاج.

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وقال مصدر، إن المصريين جميعهم من محافظة سوهاج، وحتى الآن يبحثون عن إمكانية وجودهم بالمنطقة الشرقية.

وأكد المصدر أنهم لا يعلمون ما إذا كان المصريون المختفون تابعين لجماعات أو تابعين للهجرة غير الشرعية أو مصريين يتم التفاوض عليهم بهدف طلب الفدية.

المصدر: القاهرة 24

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