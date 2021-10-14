تفاصيل جديدة حول تعذيب مواطن مصري وبتر يده في ليبيا

كشف مصدر مسؤول تفاصيل جديدة حول تعذيب المواطن المصري محمد حامد، من محافظة سوهاج، وبتر يده في ليبيا، مشيرا إلى أنه يجري حاليا نقله إلى مستشفى بنغازي بدلًا من مستشفى إجدابيا.

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وتعرض الشاب المصري للتعذيب على أيدي مصريين في ليبيا، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي، ما أدى إلى بتر يده.

وأضاف المصدر أن الشاب المصري محمد حامد كان عليه مديونيات بلغت 70 ألف دينار، وهو ما جعله يتهرب من سدادها، الأمر الذي أدى إلى اتفاق بعض المصريين على اختطافه بإحدى المزارع وربطه وتوصيل تيار كهربائي لجسده بغرض تعذيبه، مشيرا إلى أنه الآن في غيبوبة وسيجري غسيلا كلويا.

وأوضح المصدر أن الشاب المصري تم بتر إحدى يديه والأخرى من الممكن أن تخضع أيضًا للبتر، مؤكدًا أن القضية محل اهتمام ومتابعة النائب العام الليبي، لافتًا إلى أن هناك 3 أفراد تم القبض عليهم ممن عذبوه، والقضية الآن في البحث الجنائي.



وأشار المصدر إلى أنه تم حبس محرر عقود حاول أن يجبر المصري على التوقيع في أثناء الغيبوبة، بمساعدة أحد أفراد أمن المستشفى، وهو الأمر الذي نتج عنه حبس محرر العقود ووقف عنصر الأمن عن العمل.

المصدر: القاهرة 24