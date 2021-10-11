التنكيل بمصري على أيدي مجهولين في ليبيا ومقربون منه يروون تفاصيل الواقعة

كشف أصدقاء المواطن المصري أحمد حامد أحمد عوض عن تفاصيل تعرضه للضرب والتعذيب على أيدي مجهولين اختطفوه من محل إقامته في ليبيا، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة، فقد على إثرها الوعي نهائيا.

وقال مقربون من أسرة الضحية، إنهم تلقوا الخبر في ساعة متأخرة من مساء أمس، عن طريق قريبه الموجود معه في ليبيا.

وكشف أصدقاؤه أنه "تعرض للضرب والتعذيب على يد أشخاص ليبيين، اختطفوه من محل إقامته، وعرضوه للتعذيب في مناطق حساسة من جسده، وقطعوا عضوه الذكري، وألقوا به في إحدى البنايات المهجورة، حيث تم العثور عليه ونقله إلى مستشفى إجدابيا".

وعن تفاصيل وأسباب الواقعة، تبين أن المواطن المصري، كان يعمل لدى أحد الليبيين في محل بويات، ووقعت بينهما خلافات أسفرت عن ترك عوض للعمل مطالبا، براتبه إلا أن الليبي رفض إعطاءه راتبه، واتهمه بسرقة مبلغ مالي يعادل 350 جنيها مصريا، حيث اختطفوه وعذبوه لمدة 3 أيام متتالية.

وعقب العثور عليه، تم نقله إلى المستشفى وبتر كفي يديه نتيجة أثار التعذيب وإصابته بغرغرينا.

المصدر: "القاهرة24"