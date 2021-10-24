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السعودية وجهة رئيس الحكومة المغربية في أول مهمة خارجية

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السعودية وجهة رئيس الحكومة المغربية في أول مهمة خارجية
Globallookpress
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يتوجه رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش إلى السعودية اليوم الأحد بتكليف من الملك محمد السادس لتمثيله في أعمال فعاليتين بيئيتين تستضيفهما الرياض غدا الاثنين.

وسيمثل أخنوش العاهل المغربي في أعمال "منتدى مبادرة السعودية الخضراء"، وقمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين تنطلقان غدا في الرياض.

وورد في بيان عن مكتب أخنوش: "هاتين التظاهرتين، اللتين يشارك فيهما المغرب بوفد هام يرأسه أخنوش، ستعرفان مشاركة عدد من قادة الدول والحكومات، ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، ورؤساء منظمات دولية، وشخصيات دولية، وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني".

وسينكب المشاركون خلال فعاليات هاذين اللقاءين على تدارس مجموعة من المحاور المرتكزة حول الجهود المبذولة للمساهمة في الحفاظ على البيئة، خصوصا في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم والتحديات التي تطرحها وفق المصدر ذاته.

المصدر: وكالات

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